20.08.2021 09:27 Рита Парфенова

Сальмонеллы больше нет: разрешено купание на одном из «грязных пляжей» под Харьковом

Санврачи обнародовали новые результаты исследования водоемов.

Сняты ограничения для купания на городском пляже г. Изюм на реке Северский Донец, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.

Результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания, соответствуют нормативным требованиям.



По состоянию на 19 августа перечень пляжей, которые не являются безопасными для купания, выглядит так:

рекреационная зона Журавлевского гидропарка, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) пляж «Основянский», Основянское озеро., г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) пляж «Петренковский», г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены антигены ротавирусов) Безлюдовский водоем (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр) пляж пгт Золочев, р. Уды (обнаружены антигены ротавирусов, вирусов гепатита А) пляж на пруду «Копань», г. Богодухов (обнаружены антигены ротавирусов) зона отдыха пгт Зачепиловка, р. Берестова (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр, обнаружены антигены ротавирусов) общественный пляж Катериновского сельского совета, водохранилище «Бритай» (содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр) пляж пгт Боровая, Оскольское водохранилище (обнаружены антигены ротавирусов)

Перечень пляжей, которые пока не являются безопасными для купания, отражены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов.