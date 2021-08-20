Сальмонеллы больше нет: разрешено купание на одном из «грязных пляжей» под Харьковом

Санврачи обнародовали новые результаты исследования водоемов.
Сняты ограничения для купания на городском пляже г. Изюм на реке Северский Донец, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.
Результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания, соответствуют нормативным требованиям.
По состоянию на 19 августа перечень пляжей, которые не являются безопасными для купания, выглядит так:
Перечень пляжей, которые пока не являются безопасными для купания, отражены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.
Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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