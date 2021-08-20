20.08.2021 10:46 Рита Парфенова

В Харькове устроят автогонки: где перекроют дорогу

По Белгородскому шоссе временно запрещается движение транспорта и меняется маршрут троллейбусов №50.



Фото из открытых источников

В воскресенье, 22 августа, с 6.00 до 21.00 запрещается движение транспорта по Белгородскому шоссе, на участке от пр. Академика Курчатова до транспортной развязки Окружной дороги Харькова и автомобильной дороги М-20 «Харьков-Щербаковка». Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Это связано с проведением автофестиваля «KHARKIV DRAGRACING FEST».

Объезд закрытого участка будет организовано по прилегающим улицам: пр. Академика Курчатова, ул. Академическая, ул. Академика Волкова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова, Окружная дорога.

Также изменится схема движение общественного транспорта.

Объезд закрытого участка троллейбусами по маршруту №50 будет организовано следующим образом:

РК «Пятихатки» - пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Академика Волкова - пр. Академика Курчатова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - площадь Конституции.

В обратном направлении: по своему основному маршруту.

Напомним, ранее мы писали о том, какие улицы будут непроездными из-за праздничных мероприятий в сквере Стрелка.

Источник: Городская диспетчерская служба

транспорт, харьков Тэги: движение