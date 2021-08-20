В Харькове устроят автогонки: где перекроют дорогу

По Белгородскому шоссе временно запрещается движение транспорта и меняется маршрут троллейбусов №50.
В воскресенье, 22 августа, с 6.00 до 21.00 запрещается движение транспорта по Белгородскому шоссе, на участке от пр. Академика Курчатова до транспортной развязки Окружной дороги Харькова и автомобильной дороги М-20 «Харьков-Щербаковка». Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Это связано с проведением автофестиваля «KHARKIV DRAGRACING FEST».
Объезд закрытого участка будет организовано по прилегающим улицам: пр. Академика Курчатова, ул. Академическая, ул. Академика Волкова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова, Окружная дорога.
Также изменится схема движение общественного транспорта.
Объезд закрытого участка троллейбусами по маршруту №50 будет организовано следующим образом:
РК «Пятихатки» - пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Академика Волкова - пр. Академика Курчатова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - площадь Конституции.
В обратном направлении: по своему основному маршруту.
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