В Харьковском зоопарке рассказали, сколько будет зверей после реконструкции

Директор Харьковского зоопарка Алексей Григорьев рассказал о том, как попасть на экскурсию и своими глазами увидеть, в каких условиях живут наши любимцы.
“Сейчас у нас два вида экскурсий – Тропа тигра и Африканская саванна. По мере того как зоопарк постепенно будет увеличивать пропускную способность, число экскурсий и объектов для посещения будет возрастать”, - сказал директор зоопарка.
“Считайте сами – в 60-е годы на одного медведя в клетке приходилось 4 квадратных метра площади. В 80-е построили новый медвежатник – стало 40. А сейчас 400! Поэтому если прежде в зоопарке было 7 тысяч животных, то после реконструкции – не более 1300. Они ведь живут в качественно иных условиях”.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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