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20.08.2021  11:04   

В Харьковском зоопарке рассказали, сколько будет зверей после реконструкции

Директор Харьковского зоопарка Алексей Григорьев рассказал о том, как попасть на экскурсию и своими глазами увидеть, в каких условиях живут наши любимцы.

 
В первые дни работы Харьковского зоопарка попасть на экскурсию можно только по именным пригласительным, которые выдают льготным категориям харьковчан, таким как многодетные семьи и дети, нуждающиеся в опеке. 
 
Также значительное количество пригласительных разыгрывается в различных конкурсах, а в ближайшее время начнутся экскурсии для детей работников коммунальных предприятий, которых таким образом решили вознаградить за нужный для города труд.
 
В сентябре откроется возможность онлайн-записи для всех харьковчан через сайт зоопарка и только в октябре посмотреть на один из лучших зоопарков Восточной Европы смогут жители других городов Украины. 
 
Об этом было заявлено на совместной пресс-конференции представителей городской власти и руководства Харьковского зоопарка. Директор зоопарка Алексей Григорьев также рассказал о имеющейся программе экскурсий и условиях, в которых живут питомцы. 
 
“Сейчас у нас два вида экскурсий – Тропа тигра и Африканская саванна. По мере того как зоопарк постепенно будет увеличивать пропускную способность, число экскурсий и объектов для посещения будет возрастать”, - сказал директор зоопарка. 
 
Он также ответил на вопрос о значительном изменении коллекции животных:
 
“Считайте сами – в 60-е годы на одного медведя в клетке приходилось 4 квадратных метра площади. В 80-е построили новый медвежатник – стало 40. А сейчас 400! Поэтому если прежде в зоопарке было 7 тысяч животных, то после реконструкции – не более 1300. Они ведь живут в качественно иных условиях”.
 
“В новом зоопарке совершенно другая философия содержания животных, - отмечает Алексей Григорьев. – Условия максимально близки к естественным. Вы посмотрите на них в нашем зоопарке – и у вас будет представление, как это животное живет в дикой природе”.  
 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, кто сможет первым посетить Харьковский зоопарк.
 
Тэги:  харьков, зоопарк
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