Главная Новости Харькова Общество Самый высокий флагшток в Украине выдержал испытание харьковским ветром (видео)
20.08.2021  11:15   

Самый высокий флагшток в Украине выдержал испытание харьковским ветром (видео)

В ночь на 20 августа на Сергиевской площади прошла репетиция поднятия флага.


//Facebook

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко.

«Вопреки очень сильному ветру, не щадившему даже деревья в Харькове, тест-драйв по поднятию украинского прапора на самый большой в стране флагшток сегодня ночью прошел успешно!», – написал Юрий Сидоренко в своем Facebook.

Напомним, флагшток на пересечении Соборного спуска и Полтавского Шляха в Харькове устанавливался в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким в Украине – его высота составляет 101 метр.

Торжественное открытие объекта запланировано 23 августа, ко Дню государственного флага Украины. Мероприятие начнется в 8.40.

Ранее РЕДПОСТ опубликовал программу мероприятий, куда сходить в Харькове на День города 23 августа.

Тэги:  флагшток, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.08 Криминал и происшествия В Херсоне рухнул флагшток, так и не дождавшись открытия (видео) 06.08 Строительство В Харькове завершается монтаж самого высокого в Украине флагштока (фото)   05.08 Общество В Харькове устанавливают самую дорогую в Украине стелу с государственным флагом
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 