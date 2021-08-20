Самый высокий флагшток в Украине выдержал испытание харьковским ветром (видео)

В ночь на 20 августа на Сергиевской площади прошла репетиция поднятия флага.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко.
«Вопреки очень сильному ветру, не щадившему даже деревья в Харькове, тест-драйв по поднятию украинского прапора на самый большой в стране флагшток сегодня ночью прошел успешно!», – написал Юрий Сидоренко в своем Facebook.
Напомним, флагшток на пересечении Соборного спуска и Полтавского Шляха в Харькове устанавливался в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким в Украине – его высота составляет 101 метр.
Торжественное открытие объекта запланировано 23 августа, ко Дню государственного флага Украины. Мероприятие начнется в 8.40.
Ранее РЕДПОСТ опубликовал программу мероприятий, куда сходить в Харькове на День города 23 августа.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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