20.08.2021 11:15

Самый высокий флагшток в Украине выдержал испытание харьковским ветром (видео)

В ночь на 20 августа на Сергиевской площади прошла репетиция поднятия флага.



//Facebook

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко.

«Вопреки очень сильному ветру, не щадившему даже деревья в Харькове, тест-драйв по поднятию украинского прапора на самый большой в стране флагшток сегодня ночью прошел успешно!», – написал Юрий Сидоренко в своем Facebook.

Напомним, флагшток на пересечении Соборного спуска и Полтавского Шляха в Харькове устанавливался в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким в Украине – его высота составляет 101 метр.

Торжественное открытие объекта запланировано 23 августа, ко Дню государственного флага Украины. Мероприятие начнется в 8.40.

Ранее РЕДПОСТ опубликовал программу мероприятий, куда сходить в Харькове на День города 23 августа.