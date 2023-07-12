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12.07.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові проводять ревізію флагштоку

Комунальники проводять заміну полотнища Державного прапору України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Фахівці СКП «Харківзеленбуд» сьогодні, 12 липня, проводять заміну полотнища  Державного прапору України та регламентну ревізію флагштока.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові створили клумбу, присвячену Збройним Силам України. Для патріотичного панно використали коричневу та зелену альтернантеру, ірезину, жовтий тагетис, жовто-блакитну мармурову крихту та білий мармуровий камінь.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, флагшток
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