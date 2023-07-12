    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківщину: пошкоджені будинки, є поранений
12.07.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківщину: пошкоджені будинки, є поранений

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.   
 
Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 4 приватних будинки. Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
 
У селі Хатнє Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила голову селищної ради, який «зливав» ворогу дані українських захисників.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.07 Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області 12.07 Надзвичайні події У Харківській області виникла пожежа через обстріл 12.07 Надзвичайні події Ворог обстрілював Харківську область
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 