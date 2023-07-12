Окупанти обстрілювали Харківщину: пошкоджені будинки, є поранений

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області.
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Розраховувати сьогодні варто насамперед на себе, а не на інших. Живіть за формулою: «Сім разів відміряй…».
Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.
12 липня (за старим стилем – 29 червня) відзначається народне свято «Петрів день». У православному церковному календарі цей день присвячується пам'яті одразу двох апостолів - Петра та Павла. Інші назви – Петри-Павли, Петрове говіння, Петрок, Мирська свічка.
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