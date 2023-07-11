11.07.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині СБУ викрила голову селищної ради, який «зливав» ворогу дані українських захисників

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом ще одного зрадника на території Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Ним виявився голова Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади Чугуївського району Харківської області. Після окупації регіону він добровільно погодився на співпрацю з окупаційною «владою» в обмін на лояльне ставлення ворога.

Встановлено, що зловмисник «здавав» ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України та учасників АТО. Отриману інформацію окупанти використовували для викрадення, катування та перевірки осіб, які негативно ставилися до держави-агресора. Таким чином ворог намагався придушити національний супротив на території регіону та примусити українців до співпраці.

Крім цього, посадовець-зрадник надавав для проживання та забезпечив військовослужбовцям рф безперешкодний доступ до будівель та споруд місцевих сільськогосподарських і промислових підприємств. Він заправляв дизельним паливом танки та іншу техніку збройних сил рф, організовував та забезпечував харчування російських військовослужбовців у їдальні Чкаловського ліцею.

Після деокупації регіону зловмисник переховується на території рф, де намагається уникнути правосуддя.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, зраднику заочно повідомлено про підозру.

Викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік допомагав окупантам підключатися до електричних мереж.