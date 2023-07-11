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11.07.2023  15:19   Дмитро Колонєй

Збив насмерть дитину: на Харківщині затримано винного у трагедії водія

Чоловіка, який погубив дівчинку на Харківщині, поінформували про підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 9 липня 203 року близько 17:00 на вулиці Козацькій у Ізюмі водій легковика HONDA під час руху збив 11-оічну дівчину, яка йшла по проїжджій частині у попутному напрямку. Від отриманих травм дитина померла на місці.
 
 
Правоохоронці встановили, що 45-річний місцевий мешканець керував авто нетверезим. Зловмисника затримали та повідомили про підозру у керуванні транспортними засобами в стані сп’яніння. його взяли під варту без права внесення застави.
 
Нагадаємо, аніше РЕДПОСТ писав про смертельну ДТП, під час якої загинула дитина.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія
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