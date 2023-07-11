11.07.2023 15:19 Дмитро Колонєй

Збив насмерть дитину: на Харківщині затримано винного у трагедії водія

Чоловіка, який погубив дівчинку на Харківщині, поінформували про підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 9 липня 203 року близько 17:00 на вулиці Козацькій у Ізюмі водій легковика HONDA під час руху збив 11-оічну дівчину, яка йшла по проїжджій частині у попутному напрямку. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Правоохоронці встановили, що 45-річний місцевий мешканець керував авто нетверезим. Зловмисника затримали та повідомили про підозру у керуванні транспортними засобами в стані сп’яніння. його взяли під варту без права внесення застави.