11.07.2023 15:51 Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік із підробними документами порушував ПДР

Патрульні Харкова виявляти у водія посвідчення із ознаками підробки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 11 липня 2023 року, на бульварі Богдана Хмельницького правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ 21099 за порушення ПДР.

Під час розгляду адміністративної справи керманич надав посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту. Також перевіривши по наявним базам патрульні з'ясували, що за вказаною серією значиться інша особа.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер окрім адміністративної чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа.

Источник: Патрульна поліція

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