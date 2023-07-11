11.07.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

У Шевченківському районі Харкова перекладають водоводи

У Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» з початку року переклали понад 930 метрів трубопроводів холодної води, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, сьогодні, 11 липня, ведеться заміна 10 метрів аварійної ділянки діаметром 400 мм на вулиці Університетській, у центральній частині міста.

«Вчора оперативно зреагували на заявку, локалізували місце протікання, визначилися з обсягом реконструкції та негайно провели усі підготовчі процеси. Ремонтні роботи відбуваються безпосередньо на проїжджій частині вулиці, що створює додаткові складнощі. Щоб не створювати заторів та проблем автомобілістам, відновлювальні заходи продовжували й у нічний час. На даний момент вже закінчили перекладку водоводу, налагоджуємо та перевіряємо міцність з'єднань.

Одночасно замовили автомобілі з піском для утрамбування та впорядкування місця розриття. Плануємо всі роботи закінчити сьогодні та одразу відновити подачу води», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.

За його словами, також сьогодні бригади районної служби усувають позаштатні ситуації на зовнішніх мережах по вулиці Фронтовій та проспекті Перемоги.

«У районі не припиняється інтенсивна робота щодо покращення водопостачання у мешканців. З початку року ми відремонтували 29 водорозбірних колонок, замінили 40 люків, встановили 22 пожежні гідранти», - зазначив Андрій Целогородцев.

АВБ комплексу взяли на роботу 15 аварійних об'єктів по всіх районах міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області продовжують відновлювати штучні споруди.