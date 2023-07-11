    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харківській області продовжують відновлювати штучні споруди
11.07.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують відновлювати штучні споруди

З кожним днем зростають обсяги відновлення мостів. У першу чергу це полегшить логістику з прикордонними населеними пунктами Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Наразі проводяться підготовчі роботи з організації будівельних майданчиків та влаштування фундаментів споруд. На деяких об’єктах виконується монтаж прогонових будов. 
 
Також увагу приділяють експлуатаціоному утриманню мостів і шляхопроводів. Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду, наразі в роботі 7 штучних споруд.
 
Варто зазначити, що спочатку повномасштабного військового вторгнення в Харківській області було зруйновано 26 штучних споруд. В об‘їзд зруйнованих мостів дорожники звели вже 25 тимчасових переправ.
 
Раныше РЕДПОСТ писав, що харківські тепловики перекладають магістраль, яка обслуговує сотні будинків.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харкыв, дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 Суспільство Рятувальники на Харківщині проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 06.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 6 червня. Оперативна обстановка від ДСНС 30.03 Спорт Харківські велосипедисти вибороли нагороди на міжнародних змаганнях
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 