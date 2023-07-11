11.07.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують відновлювати штучні споруди

З кожним днем зростають обсяги відновлення мостів. У першу чергу це полегшить логістику з прикордонними населеними пунктами Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Наразі проводяться підготовчі роботи з організації будівельних майданчиків та влаштування фундаментів споруд. На деяких об’єктах виконується монтаж прогонових будов.

Також увагу приділяють експлуатаціоному утриманню мостів і шляхопроводів. Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду, наразі в роботі 7 штучних споруд.

Варто зазначити, що спочатку повномасштабного військового вторгнення в Харківській області було зруйновано 26 штучних споруд. В об‘їзд зруйнованих мостів дорожники звели вже 25 тимчасових переправ.