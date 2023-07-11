11.07.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

На блокпостах Харківщини правоохоронці разом з військовими перевірили 2933 транспортних засоби

Упродовж доби поліція отримала та оперативно відпрацювала 1067 викликів від мешканців Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 6 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 6 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківської області за добу здійснили 17 оперативних виїздів.