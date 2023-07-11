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11.07.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

Рятувальники Харківської області за добу здійснили 17 оперативних виїздів

Протягом доби з 10 липня по 11 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених внаслідок негоди дерев.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 одиниця вибухонебезпечних предметів.
 
Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 4 – на ліквідацію пожеж;
  • 12 – для надання допомоги населенню;
  • 1 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Харківської області.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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