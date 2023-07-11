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11.07.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Харківської області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару по району  Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки.
 
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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