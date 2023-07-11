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11.07.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківської області постраждав чоловік

Минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Фото: ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок артобстрілів с. Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.
 
У смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 64-річний чоловік.
 
Внаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об'єкти електропостачання.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківської області за добу здійснили 17 оперативних виїздів.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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