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11.07.2023  09:40   Віталій Хінєвіч

В Україні починає діяти заборона реклами тютюнових виробів та продаж е-сигарет і рідин до них

З 11 липня набувають чинності зміни до законодавства (норми Закону №1978), які забороняють рекламу електронних пристроїв для куріння та продаж е-сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Зокрема, зміни передбачають заборону продажу тютюнових виробів з ароматичними добавками (це енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну.
 
Також забороняється продаж сигарет та тютюну для самокруток (зокрема, фільтр, папір, капсула яких містить тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки). Щодо е-сигарет – забороняється продаж рідин з нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки (зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну). 
 
Заборона виробництва та продажу тютюнових виробів, е-сигарет та рідин до них з добавками набуває чинності з 11 липня. Проте залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року. Законом передбачено штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі повторного порушення – 10 200 грн. 
 
МОЗ також підтримує ініціативу парламенту щодо розширення переліку тютюнових виробів, в яких заборонено використовувати смако-ароматичні добавки у відповідності до законодавства Європейського Союзу. 
 
Також під заборону підпадає реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. Заборона включає рекламу як у точках продажу, так і в мережі «Інтернет». Також передбачена заборона реклами такої продукції на телебаченні чи як спонсорства на публічних заходах. 
 
Нагадуємо, що з квітня 2023 року відновлено контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Підставами для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері антитютюнового законодавства є: самостійне звернення суб’єкта господарювання; доручення премʼєр-міністра України і звернення фізичної особи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Нацбанк України спрогнозував, чи підвищаться зарплати.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  куріння, закон
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