11.07.2023 10:15 Віталій Хінєвіч

Збірна команда Харківської області виграла бронзу Кубку України

Турнір з водного поло проходив у Львові 7-9 липня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Повідомляється, що харківські спортсмени у складі збірної команди виграла бронзові медалі національного турніру. У матчі за третє місце харківʼяни обіграли збірну Закарпатської області з рахунком 8:10.

Львівські команди стали володарями золота та срібла: ВК "Динамо" і ВК "Aquatiko". Динамівці перемогли з рахунком 16:4. Також ще одна харківська команда "НТУ-ХПІ-ШВСМ" посіла на Кубку п’яте місце.

Варто зазначити, що на фіналах Кубків України серед чоловіків та жінок проводили благодійну лотерею. Зібрані кошти передадуть на потреби Збройних Сил України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходять майстер-класи з вуличних культур (фото).