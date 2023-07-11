11.07.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові фахівці перевірять воду в Манжосому яру

Харків'янин звернувся до екологічної інспекції у зв'язку з рожевими плямами на поверхні води в озері.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

7 липня 2023 року до Державної екологічної інспекції у Харківській області надійшло звернення від харків'янина, щодо наявності рожевих плям на поверхні озера, що знаходиться на території Манжосового яру, розташованого на території мікрорайону Північна Салтівка.

Інспектори здійснили виїзд на місце події, що викликала занепокоєння мешканців, для обстеження території водойми та стану поверхневої води, вказаної у зверненні.

Під час обстеження інспекторами було зафіксовано, що частина поверхні озера була вкрита буро-зеленими водоростями, вода має притаманний природній водоймі запах та колір. Жодних слідів присутності сторонніх речовин на поверхні озера візуально не спостерігалось, фактів загибелі водних живих біоресурсів не виявлено.

Ймовірним джерелом рожевого кольору води у водоймі стало природне явище, пов’язане із життєдіяльністю водоростей.

Для детального аналізу та встановлення причин явища на зазначеному водному об’єкті, інспекторами лабораторії були відібрані проби води, які наразі досліджуються.

У свою чергу екоактивіст Артем Приходько на своїй сторінці у Facebook розповів, що внаслідок ворожого обстрілу ще восени 2022 року була зруйнована гребля на цьому озері. «Маємо надію, що озеро найближчим часом відновиться та буде приносити користь природі, птахам, рибі й власне мешканцям Салтівського району»,- зазначив Артем Приходько.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці провели обстеженням ділянки річки Уди на Харківщині де загинула риба.