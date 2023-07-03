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03.07.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Фахівці провели обстеженням ділянки річки Уди на Харківщині де загинула риба

Державна екологічна інспекція продовжує роботу по обстеженню територій та об’єктів Харківській області з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та виявлення адміністративних правопорушень, передає РЕДПОСТ .

 
29 червня поточного року, обстеженням ділянки річки Уди на території Пісочинської ОТГ, неподалік торгівельного майданчику ринку «Лоск», було виявлено та зафіксовано факт масової загибелі риби в кількості 2189 екземплярів.
 
Зокрема, плітка – 411 екз., лин – 8 екз., йорш - 44 екз.,бичок - 3 екз, сом - 5 екз., лящ - 6 екз., судак - 2 екз., щука - 25 екз., карась - 2 екз., окунь – 1 683 екз. Також зафіксовано  загибель качок у кількості 5 штук.
 
«Загальна площа скупчення загиблої риби склала 32 м.кв. на ділянці річки довжиною 350 метрів. Візуальним обстеженням території ділянки встановлено: вода в річці мутного кольору, має неприємний запах, а в місцях скупчення загиблої риби виявлені плями масляної консистенції.
 
Відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Харківській області, з метою встановлення концентрацій забруднюючих речовин, відібрані проби води для проведення лабораторних досліджень. Наразі, Інспекція готує матеріали, щодо цієї події, для передачі до органів  прокуратури»,- зазначається у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура розпочала слідство щодо масової загибелі риби у річці Уди.
 
Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області
 Тэги:  харків, події
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