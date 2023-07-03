03.07.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Працевлаштувалась до «народної міліції»: судитимуть експоліцейську з Ізюма

Під час захоплення російськими військовослужбовцями міста Ізюм українська правоохорониця перейшла на бік ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, будучи на той момент старшим інспектором-черговим чергової частини сектору моніторингу Ізюмського районного управління поліції в Харківській області, жінка з власної ініціативи пішла працювати на окупантів.

Спочатку зрадниця виконувала функції «поліцейської» за законодавством рф, а саме приймала та реєструвала заяви про злочини, організовувала взаємодію незаконно створеного органу з іншими підрозділами окупаційної адміністрації.

Підтвердивши свою відданість «новій владі», обвинувачена отримала посаду «оперативного дежурной части Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

Після цього жінка передала представникам окупаційної адміністрації отримані нею 24 лютого 2022 року відомості, що містилися в Книзі видачі зброї та боєприпасів Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області про співробітників, які отримали табельну вогнепальну зброю, вид та тактико-технічні характеристики отриманої зброї.

Після цього окупанти та зрадниця виїжджали на «рейди», щоб правоохоронці віддали їм табельну зброю. Крім того, обвинувачена агітувала колег до співпраці з «новою владою», прикрашаючи розповіддю про велику зарплату від рф.

Колишню українську правоохороницю судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві.

Оперативний супровід — другий оперативний відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що про подробиці обстрілів Харківщини протягом доби розповіли в ХОВА.