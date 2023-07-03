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03.07.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейські виявили у водія документи з ознаками підробки

Вдень, 2 липня, патрулюючи Індустріальний район, поліцейські зупинили автомобіль DAEWOO з ознаками ДТП.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту. 
 
Також поліцейські встановили, що VIN-код має механічні пошкодження та він не співпадає з кодом у свідоцтві.
 
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через ДТП автомобіль перекинувся на дах.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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