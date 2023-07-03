03.07.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейські виявили у водія документи з ознаками підробки

Вдень, 2 липня, патрулюючи Індустріальний район, поліцейські зупинили автомобіль DAEWOO з ознаками ДТП.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту.

Також поліцейські встановили, що VIN-код має механічні пошкодження та він не співпадає з кодом у свідоцтві.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.