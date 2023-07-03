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03.07.2023  08:44   Рита Парфенова

Про подробиці обстрілів Харківщини протягом доби розповіли в ХОВА

Щонайменше 9 населених пунктів Харківської області знаходились під обстрілами окупантів протягом доби з 2 по 3 липня.

вибух
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, минулої доби ударів по місту Харкову не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове.

12:05 год 2 липня окупанти завдали ударів по с. Курилівка Куп'янського району.  Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків.
Постраждалих та загиблих немає.

14.40 відбувся обстріл с. Шийківка Ізюмського району.

18:50 відбувся ворожий мінометний обстріл с. Кислівка та с. Кругляківка Куп’янського району. Без постраждалих.

За даними медиків екстреної допомоги, поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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