Бійці ДСНС обстежують міста ворожих прильотів: оперативна обстановка на 3 липня

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 липня 2023 року.
Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, протягом доби не зафіксовано.
2 липня вдень рятувальники вирушали для огляду місць ворожих обстрілів у с. Курилівка Куп'янського району. В результаті обстрілу пошкоджено дахи та вікна 11 житлових будинків. Жертв та постраждалих немає. Для реагування було задіяно 1 одиницю техніки та 3 особи персоналу з ДСНС.
Загалом протягом доби з 2 по 3 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області.
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