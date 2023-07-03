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03.07.2023  08:17   Рита Парфенова

Бійці ДСНС обстежують міста ворожих прильотів: оперативна обстановка на 3 липня

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 липня 2023 року.

Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, протягом доби не зафіксовано.

2 липня вдень рятувальники вирушали для огляду місць ворожих обстрілів у с. Курилівка Куп'янського району. В результаті обстрілу пошкоджено дахи та вікна 11 житлових будинків. Жертв та постраждалих немає. Для реагування було задіяно 1 одиницю техніки та 3 особи персоналу з ДСНС.

Загалом протягом доби з 2 по 3 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

  • 5 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – перевірка місць ворожих обстрілів;
  • 7 – для надання допомоги населенню;
  • 2 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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