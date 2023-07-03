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03.07.2023  08:09   Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудар в районі колишнього пункту пропуску на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині вранцы ввечері 3 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські населених пунктів, зокрема, міста Вовчанськ та смт Козача Лопань.
 
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали селища Масютівка, Кислівка і Берестове.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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