3 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
"День без поліетилену" проводиться Програмою розвитку ООН спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України.
Мета – привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля.
Цього дня варто спробувати обійтися без пластикових пакетів, замінивши їх альтернативою у вигляді екоторб, паперових пакетів, сіток-авосек та іншої тканинної тари.
1528 – Папа Римський Клемент VII спеціальною буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого – боротьба з ідеями Реформації.
1841 – англійський астроном Джон Адамс оголосив про відкриття планети Нептун.
1883 – народився Франц Кафка, чеський філософ, німецькомовний письменник.
1906 – у Харкові було урочисто відкрито електричний трамвай.
1928 – у продажу з'явилися перші телевізори. Коштували вони 75 доларів.
1937 – народився Том Стоппард, англійський драматург (Розенкранц і Гільденстерн мертві).
1960 – народився Вінс Кларк (справжнє ім'я Вінчент Джон Мартін), англійський рок-музикант (Depeche Mode, Yazoo, Erasure).
1962 – народився Том Круз, американський кіноактор, який легко справляється з нездійсненними місіями.
1969 – народився Гедеон Буркхард, німецький кіноактор («Комісар Рекс»).
1981 – народилася Олександра Ніколаєнко, супермодель та власниця конкурсу «Міс Всесвіт-Україна».
2006 – астероїд 2004 XP14 пролетів з відривом 432 308 кілометрів від Землі.
Андрій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Мефодій, Микола, Наум, Опанас, Римма, Хома.
Стримувати роздратування сьогодні буде важче, ніж звичайно. Найкраще зайнятися справами, які не вимагають спілкування з іншими людьми.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.
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