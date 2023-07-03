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03.07.2023  07:30   Рита Парфенова

3 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.

День без поліетилену

"День без поліетилену" проводиться Програмою розвитку ООН спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України.

Мета – привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля.

Цього дня варто спробувати обійтися без пластикових пакетів, замінивши їх альтернативою у вигляді екоторб, паперових пакетів, сіток-авосек та іншої тканинної тари.

Також цього дня

1528 – Папа Римський Клемент VII спеціальною буллою узаконив орден ченців-капуцинів, головна мета якого – боротьба з ідеями Реформації.

1841 – англійський астроном Джон Адамс оголосив про відкриття планети Нептун.

1883 – народився Франц Кафка, чеський філософ, німецькомовний письменник.

1906 – у Харкові було урочисто відкрито електричний трамвай.

1928 – у продажу з'явилися перші телевізори. Коштували вони 75 доларів.

1937 – народився Том Стоппард, англійський драматург (Розенкранц і Гільденстерн мертві).

1960 – народився Вінс Кларк (справжнє ім'я Вінчент Джон Мартін), англійський рок-музикант (Depeche Mode, Yazoo, Erasure).

1962 – народився Том Круз, американський кіноактор, який легко справляється з нездійсненними місіями.

1969 – народився Гедеон Буркхард, німецький кіноактор («Комісар Рекс»).

1981 – народилася Олександра Ніколаєнко, супермодель та власниця конкурсу «Міс Всесвіт-Україна».

2006 – астероїд 2004 XP14 пролетів з відривом 432 308 кілометрів від Землі.

Іменини відзначають:

Андрій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Мефодій, Микола, Наум, Опанас, Римма, Хома.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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