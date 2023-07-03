03.07.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Стримувати роздратування сьогодні буде важче, ніж звичайно. Найкраще зайнятися справами, які не вимагають спілкування з іншими людьми.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен буде суворий, але справедливий, – принаймні так йому здаватиметься. Він рішуче братиметься за справи, і відсутність ентузіазму в інших здатний прирівняти до саботажу. Що ж до оточуючих, то їм нелегко змиритися з командирським настроєм Овна. Зірки попереджають Овна про те, що якщо він дійсно хоче досягти результату, йому варто вибрати більш гнучкий підхід. Найкраще для управління оточуючими підійде вдосконалений метод батога і пряника: «Дрікай наодинці, а хвали публічно».

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельця є шанс відчути гармонію із собою та зі світом! День наділяє його рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Телець чудово ладнатиме з оточуючими. У розмові він налаштований більше слухати, аніж говорити, тонко відчуваючи співрозмовника. Саме тому зірки радять Тельцю поговорити з кимось до душі, щоб прояснити спірні питання, попросити вибачення чи освідчитися у коханні. Щирість Тельця здатна творити чудеса, вона – його чарівний ключ до людських сердець та душ.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп дає Близнюкам шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Можливо, виною тому буде нова інформація, а можливо – логічні роздуми самих Близнюків. Або якісь події, що розвивалися насамперед в одному напрямку, раптом кардинально змінять свій вектор. Так чи інакше, Близнюкам варто приготуватися до того, що переконання часом здатні змінюватися, і навіть непорушні речі раптом можуть обернутися абсолютно несподіваною стороною.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде педантичним та уважним, як ніколи! Від його пильного погляду ніщо не сховається. Гороскоп обіцяє Раку чудові можливості в роботі, що вимагає повної зосередженості, – наприклад, у бухгалтерській справі, у навчанні чи науці. А от з оточуючими йому нелегко порозумітися – Рак буде настільки занурений у свої думки, що виринути на поверхню для світської розмови йому буде нелегко.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву позбавитися чогось старого і набридлого, щоб, згідно з вченням фен-шуй, звільнити у своєму житті місце для нового. Для цього Леву варто зайнятися прибиранням і безжальним викиданням на смітник непотрібних речей. Звільнивши свої шафи від покладів сміття, Лев відчує полегшення. Втім, так само Лев може звільнитися і від чогось ще – приміром, від вантажу провини, погаслих почуттів чи нездійсненних планів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У відносинах з людьми багато що може дратувати Діву, виливаючись у суперечки та боротьбу амбіцій. Не виключено, що в якомусь питанні Діва захоче докопатися до істини – у цьому випадку своїми нескінченними розглядами вона здатна будь-кого вивести з себе! Зірки радять їй зосередитись на справах, у яких Діва все вирішує сама, таких як наука, навчання чи власний бізнес. У них вона випромінюватиме впевненість у собі та здатна досягти непоганих результатів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не варто приймати відповідальні рішення і робити серйозні кроки – є ймовірність помилитися. Можливо, у них мало інформації в якомусь питанні чи ця інформація неправильна. Крім того, у справах Терези не мають достатньої рішучості – вони можуть вагатися з будь-якого приводу, не знаючи, як вчинити. Тож Терезам треба не діяти, а лише планувати майбутні дії. І збирати відсутні відомості – згодом це їм знадобиться.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У Скорпіоні може прокинутися бажання когось покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє його підвищеною уважністю до дрібниць, так що в очі йому будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих. Втім, і до себе Скорпіон може виявляти самокритичність. Щоб не провести цей день у рятуванні від неіснуючих недоліків, йому треба перестати дивитися на кожну порошинку в мікроскоп. Змиріться з недосконалостями і просто насолоджуйтесь життям!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець здатний несподівано дізнатися про щось нове і цікаве для себе, причому ця інформація може виявитися як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус». День схиляє його до того, щоб бути у центрі спілкування та вміти не лише говорити самому, а й уважно слухати. Зірки радять йому діяти за формулою: "Чаще користуйся вухами, ніж мовою". Слідуючи цій пораді, Стрілець може стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей або просто отримати хорошу їжу для роздумів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг схильний говорити те, що думає, прямо в обличчя! І йому буде що сказати, адже день наділяє його здатністю помічати навіть найменші вади. З одного боку, прямолінійність здатна допомогти Козерогу вирішити якісь проблеми, проте вона може і спровокувати нові. Щоб уникнути конфліктів, зірки радять Козерогу звести до мінімуму спілкування, переключившись на розгрібання робочих завалів, приготування їжі, прибирання, шопінг та інші повсякденні справи.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію не слід розслаблятися: від його уважності, передбачливості та недовірливості може залежати багато. Що б Водолій не робив, йому слід діяти так, якби це було підписання важливого договору, в якому потрібно перевірити кожну букву і знайти можливу каверзу. Якщо ніякої каверзи немає - відмінно. Набагато гірше, якщо Водолій не помітить небезпечну пастку. Така особливість сьогоднішнього дня – Водолію необхідно бути настороже, інакше його безтурботністю хтось тут же скористається у своїх інтересах.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам слід бути обережними: вони можуть бути об'єктом критики або навіть зазіхання на свої права. Не виключені також розгляди, позови чи інші спірні питання, в які Риби ризикують виявитися втягнутими. Насамперед непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима та майном Риб, проте можливі й робочі конфлікти, та інші протистояння з оточуючими. Щоб день не пройшов на точці кипіння, Рибам слід бути дипломатом, старанно обминаючи гострі кути. А будь-які позови та розгляди відкласти до кращих часів.