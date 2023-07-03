03.07.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 3 липня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+23°C (відчувається як +20°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +26°...+28°C (відчувається як +30°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +25°...+21°C (відчувається як +28°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У понеділок, 3 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

У народі цей день називали Павутинним, тому що погоду "прогнозував" павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину – буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину – зміна погоди на краще.

Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи збираються в купу – можна очікувати на сильний вітер, дощ, грозу; жаби в траву виповзають – також слід чекати на дощ.

Дуже часто цей день буває дощовим, з грозою. Якщо йде дощ, то литиме ще 40 днів.

Там, де ввечері стукає сова, може статися пожежа.