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02.07.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо ароматний салат з пекінською капустою, помідорами та сиром

Смачний та ситний салат відмінно підійде до домашнього обіду чи вечері.

 
Як пише РЕДПОСТ, готується цей рецепт швидко з доступних та недорогих інгредієнтів. Завдяки овочам він соковитий, а кунжут та часник робить його ароматним.
 

Салат з пекінською капустою, помідорами та сиром

 

Продукти на 4 порції:

 

  • Капуста пекінська – 350 г
  • Помідори – 320 г
  • Сир твердий - 80 г
  • Майонез – 100 г
  • Часник - 10 г
  • Кунжут – 15 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Пекінську капусту добре промити та обсушити.
  2. Видалити кілька верхніх листків.
  3. Розрізати качан уздовж на чотири частини
  4. Нарізати капусту тонкою соломкою.
  5. Викласти капусту в глибокий салатник.
  6. Трохи посолити і трохи потиснути руками, щоб капуста пустила сік і стала м'якшою.
  7. Помідори вимити та обсушити
  8. Нарізати помідори четвертинками кружечків. Якщо помідори невеликі, можна нарізати півкола.
  9. Додати помідори до капусти.
  10. Твердий сир натерти на великій тертці.
  11. Додати сир до решти інгредієнтів.
  12. Часник очистити та пропустити через прес. Кількість часнику регулювати на свій смак.
  13. Додати до решти інгредієнтів часник, майонез, сіль, мелений чорний перець.
  14. Перемішати.
  15. Розігріти суху сковороду.
  16. Всипати на сковороду кунжут.
  17. Обсмажити кунжут, постійно помішуючи на помірному вогні 2-3 хвилини до золотистості.
  18. Салат викласти в салатник для подачі
  19. Посипати насінням кунжуту.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати тістечко «вупі пай».
 
Тэги:  салат, рецепт, сир, капуста, кунжут, помідори
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