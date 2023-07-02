02.07.2023 21:35 Дмитро Колонєй
Готуємо ароматний салат з пекінською капустою, помідорами та сиром
Смачний та ситний салат відмінно підійде до домашнього обіду чи вечері.
Як пише РЕДПОСТ
, готується цей рецепт швидко з доступних та недорогих інгредієнтів. Завдяки овочам він соковитий, а кунжут та часник робить його ароматним.
Салат з пекінською капустою, помідорами та сиром
Продукти на 4 порції:
-
Капуста пекінська – 350 г
-
Помідори – 320 г
-
Сир твердий - 80 г
-
Майонез – 100 г
-
Часник - 10 г
-
Кунжут – 15 г
-
Сіль за смаком
-
Перець чорний мелений - за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Пекінську капусту добре промити та обсушити.
-
Видалити кілька верхніх листків.
-
Розрізати качан уздовж на чотири частини
-
Нарізати капусту тонкою соломкою.
-
Викласти капусту в глибокий салатник.
-
Трохи посолити і трохи потиснути руками, щоб капуста пустила сік і стала м'якшою.
-
Помідори вимити та обсушити
-
Нарізати помідори четвертинками кружечків. Якщо помідори невеликі, можна нарізати півкола.
-
Додати помідори до капусти.
-
Твердий сир натерти на великій тертці.
-
Додати сир до решти інгредієнтів.
-
Часник очистити та пропустити через прес. Кількість часнику регулювати на свій смак.
-
Додати до решти інгредієнтів часник, майонез, сіль, мелений чорний перець.
-
Перемішати.
-
Розігріти суху сковороду.
-
Всипати на сковороду кунжут.
-
Обсмажити кунжут, постійно помішуючи на помірному вогні 2-3 хвилини до золотистості.
-
Салат викласти в салатник для подачі
-
Посипати насінням кунжуту.
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0