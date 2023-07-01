01.07.2023 20:23 Рита Парфенова

Рецепт модного тістечка «вупі пай»

Вупі пай — це американський десерт з двох м'яких бісквітів, прошарованих кремом. Останнім часом він став дуже популярним у соцмережах і його подають у кондитерських та кав'ярнях по всьому світу.





Це простий десерт готується з двох м'яких бісквітів з кремовим прошарком. Вупі пай може бути різних смаків та кольорів, але найпоширеніші – гарбузовий, морквяний та шоколадний. РЕДПОСТ розповість, як приготувати морквяний вупі пай.

Інгредієнти:

Бісквіт

½ склянки несолоного вершкового масла кімнатної температури;

½ чашки темно-коричневого цукру;

½ склянки цукру;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

2 яйця;

2 склянки борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

½ чайної ложки соди;

½ чайної ложки солі;

1 чайна ложка кориці;

¼ чайної ложки мускатного горіха;

¼ чайної ложки імбиру;

1 ½ склянки натертої моркви.

Для крему:

225 г сирного сиру, холодного;

¼ склянки несолоного вершкового масла кімнатної температури;

2 склянки цукрової пудри;

1 чайна ложка ванільного екстракту.

Приготування

Для бісквітів збийте масло з обома видами цукру та ваніллю. Додайте яйця по одному, добре перемішуючи після кожного. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль та спеції. Поступово додавайте сухі інгредієнти до масляної суміші, потім додайте дрібно натерту моркву. Викладіть тісто на лист, застелений пергаментом, по одній столовій ложці на кожен бісквіт. Залишайте достатньо місця між ними, оскільки вони розповзуться під час випікання. Випікати при 180 градусах близько 10 хвилин або до золотистого кольору. Остудіть. Для крему збийте сир з маслом до однорідності. Поступово додавайте цукрову пудру та ваніль, продовжуючи збивати до гладкості та пишності. А тепер зберіть вупі пай: змастіть кремом один бісквіт і накрийте іншим, утворюючи тістечко. Зберігайте вупі пай в холодильнику.





