01.07.2023 19:16 Рита Парфенова

Військові рф нанесли авіаудари на півночі та півдні Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 червня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Ветеринарне Дергачівської громади та Кислівки та Котлярівки Куп'янського району.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктівУди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне, Кам'янка.



На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 липня 2023 року.