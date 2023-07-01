Військові рф нанесли авіаудари на півночі та півдні Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 червня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктівУди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне, Кам'янка.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 липня 2023 року.
Комментариев: 0
Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
влажность:
давление:
ветер: