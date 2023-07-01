01.07.2023 17:42 Рита Парфенова

В Україні скасований карантин, спричинений COVID-19: що далі

З 1 липня в Україні завершено карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень.



З 1 липня коронавірус переходить до групи сезонних захворювань, як грип. Водночас важливо пам’ятати, що COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Проте хвороба перейшла до групи сезонних захворювань, як грип. Отже, скасування карантину не скасовує вакцинацію – вона залишається єдиним способом запобігти тяжкому перебігу захворювання, ускладнень і смерті.



В Україні щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Країна забезпечена вакциною в межах програми COVAX на 2024 рік.



За рекомендаціями ВООЗ, вакцинуватись насамперед мають групи ризику: вагітні, особи віком 60+, імуноскомпроментовані, а також працівники об’єктів критичної інфраструктури.



Вакцинуватися можна буде як і до скасування карантину: у свого сімейного лікаря або у пунктах вакцинації. Пункти щеплень продовжуватимуть працювати, на їх базі додатково планується проведення рутинних щеплень.



Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. При цьому варто зазначити, що вакцинація проти COVID-19 є рекомендованою, але не обовʼязковою. Базовий курс щеплення складається з двох вакцин (або з однієї, якщо використовується однодозна вакцина «Джонсон»). Після того роблять перший бустер і другий бустер. На сьогодні це рекомендована схема – базова для 95 % українців. Рішення щодо 3 ревакцинації проти COVID-19 буде розглянуто на найближчому засіданні НТГЕІ.



Щодо COVID-сертифікатів на території України через відсутність карантинних обмежень його використання та наявність є не обовʼязковою. Базові протиепідемічні та профілактичні заходи (маски, антисептики, обмежувальні заходи та дистанції у місцях громадського користування) залишаються рекомендованими та застосовуватимуться у разі точкових спалахів COVID-19 на рівні окремих колективів, міст чи областей.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 червня.