В Україні скасований карантин, спричинений COVID-19: що далі

З 1 липня в Україні завершено карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу
Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр лабораторних досліджень.
З 1 липня коронавірус переходить до групи сезонних захворювань, як грип. Водночас важливо пам’ятати, що COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Проте хвороба перейшла до групи сезонних захворювань, як грип. Отже, скасування карантину не скасовує вакцинацію – вона залишається єдиним способом запобігти тяжкому перебігу захворювання, ускладнень і смерті.
В Україні щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Країна забезпечена вакциною в межах програми COVAX на 2024 рік.
За рекомендаціями ВООЗ, вакцинуватись насамперед мають групи ризику: вагітні, особи віком 60+, імуноскомпроментовані, а також працівники об’єктів критичної інфраструктури.
Вакцинуватися можна буде як і до скасування карантину: у свого сімейного лікаря або у пунктах вакцинації. Пункти щеплень продовжуватимуть працювати, на їх базі додатково планується проведення рутинних щеплень.
Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. При цьому варто зазначити, що вакцинація проти COVID-19 є рекомендованою, але не обовʼязковою. Базовий курс щеплення складається з двох вакцин (або з однієї, якщо використовується однодозна вакцина «Джонсон»). Після того роблять перший бустер і другий бустер. На сьогодні це рекомендована схема – базова для 95 % українців. Рішення щодо 3 ревакцинації проти COVID-19 буде розглянуто на найближчому засіданні НТГЕІ.
Щодо COVID-сертифікатів на території України через відсутність карантинних обмежень його використання та наявність є не обовʼязковою. Базові протиепідемічні та профілактичні заходи (маски, антисептики, обмежувальні заходи та дистанції у місцях громадського користування) залишаються рекомендованими та застосовуватимуться у разі точкових спалахів COVID-19 на рівні окремих колективів, міст чи областей.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 червня.
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Рішення, ухвалені сьогодні, будуть дуже перспективними. Саме тому зірки радять діяти як в особистій, так і фінансовій сферах.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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