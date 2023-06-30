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30.06.2023  12:45   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

коронавірус у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 502 осіб. Одужало 314 760 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 338 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 10 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському, по одному - у Красноградському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 29 червня.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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