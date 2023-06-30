Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 18 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 502 осіб. Одужало 314 760 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 338 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 10 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському, по одному - у Красноградському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 29 червня.
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Пам'ятайте: сьогодні будь-яка дія може мати несподівані і дуже далекосяжні наслідки.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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