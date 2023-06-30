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30.06.2023  13:10   Віталій Хінєвіч

Скільки абітурієнтів отримало максимальний бал з НМТ на Харківщині

Основна сесія Національного мультипредметного тесту проходила з 7 по 20 червня.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Найвищу оцінку – 200 балів – отримали 229 учасників тесту з Харківської області. Про це повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
 
Вона зауважила, що найкращий результат абітурієнти Харківщини показали в тесті з математики – 114 учасників отримали по 200 балів. Ще 60 учасників здали на 200 балів українську мову, 39 – англійську мову, 9 – історію України, 5 – біологію та по одному – німецьку мову і фізику. 
 
«Вітаю наших випускників, які попри всі складнощі військового стану змогли так добре підготуватися до Національного мультипредметного тесту й показати максимально високий результат. Цього року це було непросто. Особливо для учасників із деокупованих територій, які також є серед тих, хто набрав по 200 балів: це троє випускників із Циркунів, четверо – з Балаклії та по одному з Черкаської Лозової і Вовчанська», - розповіла Віта Ковальська.
 
Загалом 200 балів отримали 183 харків’яни, 7 учасників із Богодухівського району, 7 - Ізюмського, 4 – з Красноградського, 8 – з Лозівського, 13 – з Харківського, 7 – із Чугуївського.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові нагородили переможців конкурсу «Молода людина року».
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, освіта, нмт
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