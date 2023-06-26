26.06.2023 18:11 Василь Голосний

У Харкові нагородили переможців конкурсу «Молода людина року»

26 червня у Харкові відбулося нагородження переможців та лауреатів конкурсу «Молода людина року - 2023».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав талановиту молодь, зазначивши, що саме за нею - майбутнє України.

«Я пишаюся вами, кращі з кращих! І мені дуже приємно нагороджувати вас за видатні досягнення. Адже багатство кожної країни - це, в першу чергу, не золотовалютний резерви, а її люди. Я впевнений, що ми переможемо у війні і будемо разом відновлювати наше місто-герой Харків», - зазначив Ігор Терехов.

Лауреатам та переможцям конкурсу «Молода людина року - 2023» мер вручив Подяки міського голови та памʼятні статуетки.

Цьогоріч конкурс проходив в одинадцяти номінаціях: «Учні закладів загальної середньої освіти», «Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Студенти закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації», «Студенти (курсанти) закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації», «Наукова діяльність», «Культура та мистецтво», «Фізична культура та спорт», «Діяльність у невиробничій сфері», «Діяльність у галузі виробництва, підприємництва», «Громадська діяльність», «Волонтерська діяльність».

Довідка. Конкурс «Молода людина року» проводиться в рамках реалізації міської програми «Молодь Харкова». Мета конкурсу - підтримка обдарованої та талановитої молоді, заохочення вагомих досягнень молодих фахівців у виробничій, науковій і творчій діяльності, а також у різних сферах суспільного життя. Організатор - Управління в справах сім'ї та молоді Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.

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