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26.06.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення

26 червня інспекторський склад ВЗНС Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області роз'яснював правила безпеки мешканцям приватного сектору Люботинської міської ради.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Вогнеборці підіймали теми пожежної, техногенної, мінної безпеки та цивільного захисту, розповіли про необхідність дотримання правил безпеки на робочих місцях та в побуті, навчали правильно користуватись первинними засобами пожежогасіння та швидкій евакуації з палаючої будівлі.
 
Також вони приділяли багато уваги запобіганню пожеж в екосистемах, нагадували про заборону випалювання сухої трави. Радили бути вкрай обережними і завжди пам’ятати про мінну небезпеку, знати алгоритм дій у разі натрапляння на вибухонебезпечний предмет.
 
Своїм співрозмовникам працівники Служби порятунку вручали пам’ятки з правилами безпеки життєдіяльності, яких не варто ігнорувати та газети "Палаючі новини".
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 9 разів виїзджали на гасіння пожеж.
 
Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  харкыв, рятувальники
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