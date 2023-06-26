26.06.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення

26 червня інспекторський склад ВЗНС Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області роз'яснював правила безпеки мешканцям приватного сектору Люботинської міської ради.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогнеборці підіймали теми пожежної, техногенної, мінної безпеки та цивільного захисту, розповіли про необхідність дотримання правил безпеки на робочих місцях та в побуті, навчали правильно користуватись первинними засобами пожежогасіння та швидкій евакуації з палаючої будівлі.

Також вони приділяли багато уваги запобіганню пожеж в екосистемах, нагадували про заборону випалювання сухої трави. Радили бути вкрай обережними і завжди пам’ятати про мінну небезпеку, знати алгоритм дій у разі натрапляння на вибухонебезпечний предмет.

Своїм співрозмовникам працівники Служби порятунку вручали пам’ятки з правилами безпеки життєдіяльності, яких не варто ігнорувати та газети "Палаючі новини".