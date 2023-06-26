26.06.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині внаслідок ДТП постраждала дитина: суд ухвалив рішення

Дорожня транспортна пригода сталася у січні 2019 року в селищі міського типу Панютине Лозівського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Водій автомобіля «Ford Focus» їхав по дорозі. Йому назустріч рухався автомобіль «Opel Astra» під керуванням іншого чоловіка, на задньому сидінні автівки знаходилась 13-річна дівчинка.

Прокурори довели, що водій автомобіля «Ford Focus», не переконавшись у безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу на швидкості приблизно 60 км/год, не дотримуючись при цьому безпечного бокового інтервалу, чим порушив п.13.3 Правил Дорожнього руху України. У результаті відбулось зіткнення двох автівок.

Внаслідок аварії 13-річна пасажирка автомобіля «Opel Astra» отримала травми, які належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень.

Під час судового розгляду водій автомобіля «Ford Focus» свою вину не визнав. Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення обвинувального вироку.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 37-річного чоловіка в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілій тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Чоловіку призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.

Після оголошення вироку Лозівським міськрайонний судом Харківської області чоловіка взято під варту в залі суду. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.