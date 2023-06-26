26.06.2023 13:37 Рита Парфенова

Від неквапливого забудовника вимагають повернути землю на околиці Харкова

Прокуратура через суд вимагає від харків’янина повернути земельну ділянку вартістю 42 млн грн по просп. Лозовенківському

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2009 році харків’янин отримав в оренду земельну ділянку на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району (на той момент) площею 1 га із земель рекреаційного призначення для будівництва будинку відпочинку.

Згодом вказана земля увійшла до Шевченківського району м. Харкова за адресою проспект Лозовенківський.



Проте орендарем до теперішнього часу вже впродовж 14 років не розпочато будівництво та навіть не отримано дозвільні документи на будівництво.



Також харків‘янин встиг заборгувати перед державою майже 250 тис. грн, не сплачуючи орендну плату за земельну ділянку.



Крім того, на лист прокуратури стосовно використання фізичною особою вказаної земельної ділянки Департаментом земельних відносин Харківської міської ради повідомлено про те, що за результатами проведення комплексу перевірочних заходів встановлено, що зазначена земельна ділянка не огороджена та вільна від забудов, на момент огляду будь-яке будівництво не велось, земля поросла чагарником та не використовується.



Вказані порушення унеможливлюють ефективне використання вказаної земельної ділянки.



Керівник Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави до фізичної особи щодо розірвання договору оренди землі, повернення до земель запасу міста земельної ділянки площею 1 га та ринковою вартістю 42 млн гривень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура Харківської області вимагає повернути земельну ділянку вартістю 41 млн грн, на якій так и не прозпочалося будівницство.





