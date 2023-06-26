У Польщі відновлять вимоги до некомерційного переміщення тварин: що зміниться з 1 липня

За інформацією офіційного органу Польщі, починаючи з 1 липня, контроль за в'їздом собак, котів і тхорів, які перетинають кордон разом зі своїми власниками, буде проводитися відповідно до вимог Європейського Союзу.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне Управління Держпродспоживслужби в Харківській області, ввезення домашніх тварин на територію країни може здійснюватися тільки за умови наступних пунктів:
Зазначається, що взяття зразків крові має бути проведено лікарем ветеринарної медицини щонайменше через 30 днів після вакцинації проти сказу.
Поточні вимоги до некомерційного переміщення тварин на територію країн ЄС, що межують з Україною станом на 01.07.2023 р., відображені на інфографіці.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Чехія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.
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