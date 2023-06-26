26.06.2023 14:29 Рита Парфенова

У Польщі відновлять вимоги до некомерційного переміщення тварин: що зміниться з 1 липня

За інформацією офіційного органу Польщі, починаючи з 1 липня, контроль за в'їздом собак, котів і тхорів, які перетинають кордон разом зі своїми власниками, буде проводитися відповідно до вимог Європейського Союзу.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне Управління Держпродспоживслужби в Харківській області, ввезення домашніх тварин на територію країни може здійснюватися тільки за умови наступних пунктів:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочипа та вакцинована від сказу (діюча);

серологічний титр на сказ в акредитованій лабораторії ЄС (3 місяці очікування – між датами забору крові в разі сприятливого результату аналізу крові та видачею міжнародного сертифіката);

міжнародний сертифікат про стан здоров’я, видається у відділі прикордонного інспекційного контролю міжрегіонального ГУ Держпродспоживслужби на державному кордоні.



Зазначається, що взяття зразків крові має бути проведено лікарем ветеринарної медицини щонайменше через 30 днів після вакцинації проти сказу.



Поточні вимоги до некомерційного переміщення тварин на територію країн ЄС, що межують з Україною станом на 01.07.2023 р., відображені на інфографіці.





Раніше РЕДПОСТ писав, що Чехія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.