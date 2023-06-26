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26.06.2023  14:55   Рита Парфенова

Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини задокументували прокурори (фото)

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки воєнних злочинів з боку зс рф.

Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 25 червня близько 23:05 російські військові вчергове обстріляли м. Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.  

Ворог також не припиняв удари і по Куп’янському району. У c. Колісниківка пошкоджено два приватних домоволодіння. Внаслідок ворожого обстрілу с. Отрадне пошкоджено техніку та будівлі сільсгосппідприємства.  

Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти, розташовані на прифронтових та прикордонних територіях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини

Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини

Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини

Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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