Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: Кількість нових випадків на 26 червня

У період з 23 по 25 червня офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 427 осіб. Одужало 314 672 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 355 осіб.
За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померлих немає.
Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 22 осіб (із них 14 - мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, один – у Чгуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 червня.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
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