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26.06.2023  15:01   Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: Кількість нових випадків на 26 червня

У період з 23 по 25 червня офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

коронавірус у Харкові

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 427 осіб. Одужало 314 672 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 355 осіб.

За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померлих немає.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 22 осіб (із них 14 - мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, один – у Чгуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 червня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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