У Харківській області тимчасово перекрили дорогу

Перекриття дороги пов'язане з проведенням робіт з розмінування.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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