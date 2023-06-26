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26.06.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області тимчасово перекрили дорогу

Перекриття дороги пов'язане з проведенням робіт з розмінування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. 
 
Повідомляється, що у зв’язку з проведенням розмінування об’єктів дорожньої інфраструктури Наказом начальника Служби відновлення у Харківській області впроваджено закриття руху для усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка на ділянці км 41+700 – км 44+700 в обох напрямках руху, у період з 09.00-14.00 год.
 
Перекриття триватиме з 26.06.2023 по 30.06.2023 включно.
 
«Просимо учасників дорожнього руху враховувати тимчасові незручності. Відбудуємо країну разом !»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що коммунальники Харкова готують внутрішньобудинкові системи до зими.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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