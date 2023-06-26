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26.06.2023  13:14   Рита Парфенова

Коммунальники Харкова готують внутрішньобудинкові системи до зими

У Основ'янському районі продовжується активна підготовка комунікацій до наступного зимового періоду.


vodokanal.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», ремонтні бригади, що займаються обслуговуванням внутрішньобудинкових систем водопостачання, ведуть роботу з великим темпом.

Згідно з повідомленням начальника підрозділу Віталія Федіна, на даний момент вже було проведено обсяжні ремонтні роботи, які включали заміну зношених ділянок трубопроводів холодного водопостачання в будинках на Мерефянському шосе та вулиці Грозненській. Крім того, у будинку на вулиці Макіївській планується заміна понад 60-метрової ділянки холодного водопостачання.

Віталій Федін підкреслив, що щодня ремонтні бригади здійснюють до 30 ремонтних заявок від мешканців Харкова. В зв'язку з цим, він закликав жителів району користуватися сантехнічними приладами відповідно до призначення, уникати аварійних ситуацій на каналізаційних системах та не заважати ремонтним роботам.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 червня ремонтні бригади ліквідували складну аварію на водопровідній магістралі діаметром 150 мм у Слобідському районі, що сталася внаслідок ворожого ракетного удару.

 

 

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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