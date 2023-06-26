Коммунальники Харкова готують внутрішньобудинкові системи до зими

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», ремонтні бригади, що займаються обслуговуванням внутрішньобудинкових систем водопостачання, ведуть роботу з великим темпом.

Згідно з повідомленням начальника підрозділу Віталія Федіна, на даний момент вже було проведено обсяжні ремонтні роботи, які включали заміну зношених ділянок трубопроводів холодного водопостачання в будинках на Мерефянському шосе та вулиці Грозненській. Крім того, у будинку на вулиці Макіївській планується заміна понад 60-метрової ділянки холодного водопостачання.

Віталій Федін підкреслив, що щодня ремонтні бригади здійснюють до 30 ремонтних заявок від мешканців Харкова. В зв'язку з цим, він закликав жителів району користуватися сантехнічними приладами відповідно до призначення, уникати аварійних ситуацій на каналізаційних системах та не заважати ремонтним роботам.