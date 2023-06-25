На місці ракетного удару по Харкову полагоджені водопровід та газогін

Мешканці постраждалого від ракеттного удару району відучора отримують послуги.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на КП «Харківводоканал», 24 червня ремонтні бригади ліквідували складну аварію на водопровідній магістралі діаметром 150 мм у Слобідському районі, що сталася внаслідок ворожого ракетного удару.
З ладу був виведений трубопровід, розташований на вулиці Ромашкіна.
«Насамперед відключили водопостачання та приступили до земляних робіт, після чого вирішили замінити ділянку розбитої магістралі. На час ремонтних робіт підвезення води харків'янам здійснювалось автоцистернами підприємства. Комплекс ремонтно-відновлювальних заходів провели оперативно та повністю відновили подачу води», - розповів начальник районної служби Олексій Мацюк.
25 червня АТ "Харківміськгаз" повідомив, що відновлено газопостачання усім споживачам, у яких зник газ внаслідок ворожого обстрілу. Раніше повідомлялося, що тимчасово без газопостачання рашисти залишили близько 1 тисячі споживачів.
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