Окупанти обстрілюють Харківщину: поранено цивільного

У селі Кругляківка, що знаходиться в Куп'янському районі, 49-річний мирний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у м. Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні.
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Сьогодні легко прийняти бажане за дійсне, тож будьте обережні з грошима. Взагалі цього дня не варто робити відповідальних кроків і робити великі покупки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
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