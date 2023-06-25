25.06.2023 09:52 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харківщину: поранено цивільного

У селі Кругляківка, що знаходиться в Куп'янському районі, 49-річний мирний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.



Зокрема, під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у м. Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні.