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25.06.2023  09:34   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 25 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 5 разів виїзджали на гасіння пожеж.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 червня.

Протягом доби з 24 по 25 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж;
9 – для надання допомоги населенню;
2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 111 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раныше РЕДПОСТ писав, що у м. Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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