25.06.2023 09:34 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 25 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 5 разів виїзджали на гасіння пожеж.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 червня.

Протягом доби з 24 по 25 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

9 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 111 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раныше РЕДПОСТ писав, що у м. Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні.