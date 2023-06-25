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25.06.2023  08:51   Рита Парфенова

Хлопчик на Харківщині постраждав від вибухового предмету

Дитина з пораненням перебуває в лікарні.

патрон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 

Відомо, що у місті Південне Харківського району постраждав хлопчик 7 років.

Дитина знайшла предмет схожий на патрон та вдарила ним по стіні.

Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 73-річний мешканець с. Артемівка Печенізької громади Чугуївського району чоловік, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну «Пелюстка», яка здетонувала у нього в руках.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  дитина, вибух, харків
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