25.06.2023 08:51 Рита Парфенова

Хлопчик на Харківщині постраждав від вибухового предмету

Дитина з пораненням перебуває в лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Відомо, що у місті Південне Харківського району постраждав хлопчик 7 років.

Дитина знайшла предмет схожий на патрон та вдарила ним по стіні.

Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 73-річний мешканець с. Артемівка Печенізької громади Чугуївського району чоловік, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну «Пелюстка», яка здетонувала у нього в руках.