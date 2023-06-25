Хлопчик на Харківщині постраждав від вибухового предмету

Дитина з пораненням перебуває в лікарні.
Відомо, що у місті Південне Харківського району постраждав хлопчик 7 років.
Дитина знайшла предмет схожий на патрон та вдарила ним по стіні.
Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 73-річний мешканець с. Артемівка Печенізької громади Чугуївського району чоловік, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну «Пелюстка», яка здетонувала у нього в руках.
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Сьогодні легко прийняти бажане за дійсне, тож будьте обережні з грошима. Взагалі цього дня не варто робити відповідальних кроків і робити великі покупки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
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