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25.06.2023  08:17   Рита Парфенова

Окупанти намагаються наступати на Харківщині

Минулої доби ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.

війна в україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Бойова обстановка на Харківщині станом на ранок 25 червня наступна:
 
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів:
  • Бочкове
  • Бударки
  • Ветеринарне
  • Гатище
  • Козача Лопань
  • Огірцеве
  • Окіп
  • Пильна
  • Червона Зоря
  • Чугунівка

На Куп’янському напрямку  артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів:

  • Берестове
  • Дворічна
  • Кислівка
  • Красне Перше
  • Масютівка
  • Фиголівка
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 24 червня ворог завдав удари ракетами С-300 по двох районах Харкова.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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