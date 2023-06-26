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26.06.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

Харків’янка здобула золото чемпіонату України з легкої атлетики

З 23 по 25 червня в Кропивницькому відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 року народження та молодше, золоту медаль якого здобула Альбіна Зайцева.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Харківська легкоатлетка показала найкращий за суперниць результат в бігу на 100 м з бар’єрами - 14.24 сек. Найближчу конкурентку Тетяну Шаповалову з Дніпропетровської області, яка посіла друге місце, Альбіна Зайцева випередила на 0.11 секунди.
 
Наступними змаганнями для легкоатлетів Харківської області стане юніорський чемпіонат України, який 1 та 2 липня відбудеться в Луцьку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли змагання з воркауту (фото).
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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