26.06.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Як у Харківській області пройшла основна сесія НМТ

Про підсумки проведення основної сесії Національного мультипредметного тесту на Харківщині розповіла в ході брифінгу заступниця директора Департаменту науки і освіти ХОВА Ольга Алфьорова, передає РЕДПОСТ .

20 червня завершилася основна сесія НМТ, яка тривала з 7 червня. Вступні випробування проходили в 30 тимчасових екзаменаційних центрах у 9 населених пунктах Харківської області. Загалом зареєструвалися на НМТ майже 12 тисяч учасників, і з них близько 10 тисяч – це випускники цього року, решта – випускники минулих років.

«У цьому році зареєструвалися і брали участь на 75% більше дітей, ніж у минулому. Тож ми можемо сказати, що Харківщина дійсно відновлюється, діти повертаються, беруть участь у НМТ, думають про своє майбутнє. Це приємна динаміка», - розповіла Ольга Алфьорова.

Вона зауважила, що у місцях проведення НМТ було забезпечено посилену охорону правопорядку. Центри були перевірені на вибухонебезпечні предмети, було організовано патрулювання органів правопорядку та медичних працівників. Під час повітряної тривоги тестування призупинялося, щоб абітурієнти могли пройти в укриття. Цей час учасникам потім компенсували.

Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко повідомив, що 15 червня практично 80% учасників НМТ, перевели на додаткову сесію через посилену інтенсивність повітряних тривог.

«У Харківській області було всього 2 відносно спокійні дні з усього періоду проведення НМТ – 12 і 14 червня. Всі інші дні ми змушені були для гарантування безпеки дітей використовувати укриття, а отже переривати роботу над тестовим завданням, спускатися разом з абітурієнтами в укриття, очікувати там закінченням повітряної тривоги, підніматися на гору і продовжувати роботу», - розповів Олександр Сидоренко.

Загалом, за підрахунками регіонального центру оцінювання якості освіти, тривалість повітряних тривог, які супроводжували проведення НМТ на Харківщині, склала 10 годин 12 хвилин.

Офіційні результати тестування будуть оголошені 28 червня. Вони будуть розміщені у приватних кабінетах кожного учасника НМТ.

З 11 липня починається додаткова сесія для тих випускників, які були зареєстровані, але з об'єктивних причин не змогли взяти участь у тестуванні. На сьогодні в області кількість зареєстрованих учасників додаткової сесії сягає 700 осіб.

Вступна кампанія цього року буде здійснюватися дистанційно через електронні кабінети. Реєстрація починається вже 1 липня. Заяви і документи від вступників будуть приймати з 19 до 31 липня.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час усієї вступної кампанії (23 червня – 11 серпня 2023 року) працюватимуть експерти Міністерства, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян та оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень.