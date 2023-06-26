26.06.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбуси змінять свій маршрут

Рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинено з 10:00 до 14:00 27 червня.



У Харкові тролейбуси змінять свій маршрут



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Тролейбусна - вул. Ньютона - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «Вул. Університетська»;

№3 (частина 2): розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «28-й мікрорайон» - пр. Героїв Сталінграда - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

№6: розворотне коло «Вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Тролейбусна - вул. Ньютона - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «Вул. Університетська»;

№19: розворотне коло «602-й мікрорайон» - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№35: розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Парк «Зустріч».