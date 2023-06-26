    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові тролейбуси змінять свій маршрут
26.06.2023  16:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбуси змінять свій маршрут

Рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинено з 10:00 до 14:00 27 червня.


У Харкові тролейбуси змінять свій маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.
 
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
 
№3 (частина 1): розворотне коло «Вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Тролейбусна - вул. Ньютона - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «Вул. Університетська»;
 
№3 (частина 2): розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «28-й мікрорайон» - пр. Героїв Сталінграда - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;
 
№6: розворотне коло «Вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Тролейбусна - вул. Ньютона - пр. Гагаріна - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «Вул. Університетська»;
 
№19: розворотне коло «602-й мікрорайон» - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Парк «Зустріч»;
 
№35: розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Парк «Зустріч».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області тимчасово перекрили дорогу.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, транспорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 Надзвичайні події На Харківщині жінка добровільно уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією 26.06 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківську область 26.06 Надзвичайні події На Шарівський палац у Харківській області стали зазіхати мародери
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 